С участием Лейлы Алиевой в CinemaPlus организована развлекательная программа для детей – ФОТО

2017-04-20 14:40 | www.oxu.az | 3

При участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой состоялось очередное мероприятие для детей, лишенных родительской опеки и нуждающихся в особой заботе.

Как передает Oxu.Az, воспитанники детских домов № 1, 2 и 3 в Баку, а также дети с синдромом дауна на досуге посмотрели любимый анимационный фильм «Смурфики».

Во время показа, организованного в CinemaPlus, Лейла Алиева встретилась с детьми, сфотографировалась вместе с ними.

Детям, посмотревшим фильм с интересом, также были вручены различные подарки, касающиеся фильма «Смурфики».

Отметим, что вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева регулярно встречается с детьми лишенными родительской опеки и нуждающимися в особой заботе, интересуется их обучением и воспитанием, участвует вместе с детьми и подростками в различных мероприятиях и программах, организованных для эффективной организации их досуга.

С.Б.

