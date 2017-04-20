Болельщики Исламских игр смогут приезжать в Азербайджан без виз
2017-04-20 14:47 | www.oxu.az | 3
Участники IV Исламских игр солидарности, а также болельщики и прошедшие аккредитацию лица смогут въехать в Азербайджан.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев во время выступления в Совете прессы на конференции «Объявление в Азербайджане 2017 года «Годом Исламской солидарности» и укрепление на примере Исламских игр солидарности культурных связей между мусульманскими странами».
Он сообщил, что в связи с IV Исламскими играми солидарности планируется применение упрощенного визового режима.
Представитель МИД отметил, что около 1000 иностранных и местных медиа-структур обратились за аккредитацией для освещения соревнований.
На большинство обращений уже дан положительный ответ, и в настоящий момент аккредитация продолжается, отметил он.
Н.О.