Болельщики Исламских игр смогут приезжать в Азербайджан без виз

2017-04-20 14:47 | www.oxu.az | 3

Участники IV Исламских игр солидарности, а также болельщики и прошедшие аккредитацию лица смогут въехать в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев во время выступления в Совете прессы на конференции «Объявление в Азербайджане 2017 года «Годом Исламской солидарности» и укрепление на примере Исламских игр солидарности культурных связей между мусульманскими странами».

Он сообщил, что в связи с IV Исламскими играми солидарности планируется применение упрощенного визового режима.

Представитель МИД отметил, что около 1000 иностранных и местных медиа-структур обратились за аккредитацией для освещения соревнований.

На большинство обращений уже дан положительный ответ, и в настоящий момент аккредитация продолжается, отметил он.

Н.О.