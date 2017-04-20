Страны Персидского залива договорились о продлении венского соглашения

2017-04-20 15:10 | www.trend.az | 3

Страны, входящие в совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), договорились о возможном продлении соглашения по уменьшению добычи нефти с целью сокращения запасов, заявил министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи, передает РИА Новости со ссылкой на Блумберг.

В ССАГПЗ входят Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Оман. Все эти страны, кроме Бахрейна и Омана, входят в ОПЕК.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих ранее в четверг заявил о наличии предварительной договоренности по поводу продления соглашения о сокращении нефтедобычи между странами-нефтепроизводителями, включающей не все государства. При этом Минэнерго РФ в четверг заявило, что по-прежнему считает преждевременным говорить о продлении соглашения о сокращении нефтедобычи.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.