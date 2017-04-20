В Баку задержаны 38 групп, совершивших грабеж, разбой и кражу

2017-04-20 16:38 | www.apa.az | 3

Было отмечено, что в I квартале 2017 года МВД и прокуратура зарегистрировали в столице 2 865 преступлений, 82,3% (2.359) которых составляют менее тяжкие преступления, не представляющие большой угрозы общественной безопасности, 17,7% (506) - тяжкие и особо тяжкие преступления.

Как передает АПА, об этом было сказано на сегодняшнем оперативном совещании в Главном управлении полиции города Баку.

По сравнению с соответствующим периодом 2016 года число попыток убийств уменьшилось в три раза, а нанесения тяжкого вреда здоровью – на 40 %.

Раскрываемость преступлений составила 75,4% (74,4%), тяжких преступлений - 73,8% (78,5%), преступлений при невыясненных обстоятельствах -67,7 % (60,4 %).

Из 438 преступлений против личности было раскрыто 88,4 % (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 93,5%), в том числе 100% (94,4%) преднамеренных убийств, 100 % (100%) попыток убийства.

По сравнению с соответствующим периодом раскрываемость общих преступлений повысилась на 1,0%, раскрываемость умышленных убийств– на 5,6%, преступлений против собственности - на 4,0%, в том числе раскрываемость хищений государственного или общественного имущества – на 40,2%, хищений частной собственности – на 8,4%, квартирных краж – на 13,6%, хищений скота – на 38,3%, фактов разбоя – на 11,5%, бандитизма – на 2,7%, хулиганства – на 6,6%, преступлений, ДТП со смертельным исходом – на 4,2%.



Применение современных информационных технологий имело большое значение в профилактике и раскрываемости преступлений. Операторами службы «Безопасный город» Главного управления и местных органов полиции с использованием архивных записей с камер наблюдения было зарегистрировано 1.242 происшествия, 61 из которых удалось раскрыть по горячим следам.

Из находившихся в розыске в качестве обвиняемых 767 человек были задержаны 43,8 % (+1,3%, 336), а из разыскиваемых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 370 человек – 24,9 % человек (-6,0%, 92).

Кроме того, было обезврежено 17 групп, состоявших из 40 человек и совершивших 17 грабежей и разбоев, а также 21 группа из 51 человека, совершившая 38 квартирных краж.

По выявленным 294 фактам (351) из незаконного оборота было изъято более 161 кг. наркотических средств (+46 кг. 948 г.).

За отчетный период также было изъято 44 единицы огнестрельного оружия, 4 гранаты, 1319 боевых патронов. Выявлено незаконное ношение и хранение 31 огнестрельного оружия.