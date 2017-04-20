Жители вьетнамской деревни взяли в заложники 20 полицейских

2017-04-20 14:54 | www.oxu.az | 2

Жители деревни Май Дюк в 50 км от столицы Вьетнама Ханоя взяли в заложники 20 полицейских, сообщает Oxu.Az со ссылкой на BFMTV.

Конфликт возник еще несколько дней назад: чиновники в сопровождении стражей порядка — всего 38 человек — приехали в село, чтобы провести размежевание. Часть сельскохозяйственных угодий власти намерены передать под строительство объектов одной из телекоммуникационных компаний.

Деревенские активисты задержали всех приезжих и заперли их в одном из зданий. Троим чиновникам и 15 полицейским удалось бежать, остальные по-прежнему находятся в плену. По словам местных жителей, с заложниками хорошо обращаются, они накормлены.

Во Вьетнаме вся земля принадлежит государству. Власти регулярно изымают угодья для различных целей — строительства жилья, гостиниц или иных инфраструктурных объектов. Периодически подобные ситуации приводят к конфликтам.

Н.О.