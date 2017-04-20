Администрация Президента: Азербайджан - одна из стран, хранящих исламские традиции

2017-04-20 15:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В четверг состоялась конференция, посвященная Году исламской солидарности и IV Играм исламской солидарности Баку-2017, организованная Советом печати (СП) Азербайджана.

Выступивший на мероприятии сотрудник отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Бахруз Гасанов сказал, что Азербайджан готовится к Играм исламской солидарности.

«2017 год объявлен в Азербайджане Годом исламской солидарности. В Азербайджане широко почитают исламские ценности. Испокон веков в Азербайджане царил мультикультуральный образ мышления», - сказал Гасанов.

По его словам, силам, пытавшимся разобщить исламские течения в Азербайджане, это не удалось. «В Азербайджане такое даже невозможно. Иногда нам приходится видеть вражду между различными течениями одной религии. Но подобное не происходит в Азербайджане, и наша страна является примером для всего мира в этой сфере. Исламскому миру нужен этот фактор», - сказал Гасанов.

Некоторые силы, сказал Гасанов, пытаются отождествлять ислам с терроризмом. «Поэтому исламскому миру необходима солидарность. После того, как Азербайджан стал независимым, внимание к религиозной сфере усилилось. За это время было построено и восстановлено много мечетей, то есть государство создало все необходимые условия. Азербайджан - одна из стран, хранящих исламские традиции, и у нашей страны единые с исламскими государствами позиции», - сказал Гасанов.

Для освещения Игр исламской солидарности Баку в МИД обратилось более 100 местных и зарубежных печатных органов, большинство из которых уже аккредитованы, сказал, выступая на мероприятии, глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

По его словам, все аккредитованные на Играх смогут приехать в страну без визы.

Гаджиев напомнил, что в этом году исполняется 25 лет установления дипломатических отношений с мусульманскими государствами. «После обретения независимости Азербайджан, оставаясь приверженным исламским традициям, присоединился к некоторым международным организациям. Во время избрания нашей страны непостоянным членом СБ ООН арабские страны однозначно поддержали Азербайджан. И это тоже показатель существующих отношений», - сказал Гаджиев.

Азербайджан имеет опыт по организации таких соревнований, как Игры исламской солидарности, сказал замминистра молодежи и спорта Интигам Бабаев.

«Проведение первых Европейских игр было экзаменом, который Азербайджан выдержал успешно. Скоро состоятся Игры исламской солидарности. Этот вопрос в центре внимания Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой. Азербайджан готов и к этим Играм», - сказал Бабаев.

На IV Играх исламской солидарности, которые пройдут в Баку 12-22 мая, в 21 виде спорта будут состязаться около шести тысяч спортсменов из 57 стран.

.(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)