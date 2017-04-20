Facebook научит глухих людей «слышать» кожей

2017-04-20 15:08 | www.oxu.az | 2

Одно из подразделений Facebook работает над созданием технологии, которая позволит лишившимся слуха людям распознавать звуки с помощью кожи.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает TechCrunch.

По словам руководителя отдела новых разработок Building 8 Регины Дуган (Regina Dugan), специалисты работают над аппаратными и программными решениями, которые смогут преобразовывать окружающие людей звуки в вибрации, те, в свою очередь, затем можно «считать» кожей. Определенные частоты, создаваемые аппаратом, будут восприниматься мозгом напрямую без необходимости обработки вибраций слуховыми органами.

Дуган сравнила будущую разработку с аналогом улитки в ухе. По ее мнению, подобные технологии можно сравнить с применением шрифта Брайля.

Во время первой публичной демонстрации аппарат смог преобразовать в импульсы 10 слов, а также их сочетания. Испытуемый смог «услышать» все транслируемые фразы.

Н.О.