Ролики по гимнастике - это не просто реклама, а месседж - медиа менеджер (ФОТО)

2017-04-20 15:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Главная задача в процессе снятия рекламных роликов по спорту - это передать зрителям месседж по каждому виду спорта, сказал в четверг Trend медиа-менеджер Радели Вишневский.

Вишневский, получающий в настоящее время заочное режиссёрское образование в Сан-Франсиско (США), снимал ролики для кубков мира по спортивной гимнастике и батуту, которые прошли в Баку. Он также является автором всех видеороликов, которые будут показаны в предстоящем Кубке мира по художественной гимнастике в Баку.

Говоря о процессе съёмок нашумевшего видеоролика по мотивам фильма "Звездные войны" (Star wars), Вишневский сказал, что он перевел идею этого фильма на гимнастический ковер и гимнасты, участвующие в этом ролике, были переодеты в одежды актеров этого фильма, снятого по мотивам мирового бестселлера. Он отметил, что этот видеоролик получил очень много лайков на Facebook и Youtube и не только Азербайджанская федерация гимнастики, а все международное гимнастическое сообщество высоко оценило его труд.

По словам Вишневского, в промо-ролике, который будет показан зрителям на Кубке мира, также будет отсчет времени в исполнении как местных, так и зарубежных гимнастов.

"В процессе снятия роликов по гимнастике, я часто общаюсь с гимнастами, чтобы узнать их мнение, понять суть каждого вида гимнастики и передать это зрителям",- сказал Вишневский.

Медиа-менеджер отметил, что главная цель в роликах по гимнастике - это демонстрация возможностей человеческого тела. "Гимнастика является очень грациозным видом спорта и это нужно передать зрителям через короткометражные фильмы. Мы стараемся сделать так, чтобы зрители видели не только рекламу, а идею", - добавил Вишневский.

Он отметил, что его самая заветная мечта - это снять ролик о науке. "Я выбрал эту профессию, потому что здесь все создается на основе идей человека. Самое хорошее в моей сфере это то, что мы создаем свой маленький мир и показываем это людям", - сказал Вишневский.

Очередной этап Кубка мира FIG по художественной гимнастике пройдет в Баку 28-30 апреля. Представители самого изящного вида гимнастики из многих стран мира в очередной раз соберутся в Национальной арене гимнастики, чтобы продемонстрировать свое мастерство. На соревнованиях ожидается участие 92 гимнасток из 21 страны. 34 спортсменки будут выступать в индивидуальной программе, а 58 гимнасток примут участие в составе 10 групповых команд. Нашу страну на этих соревнованиях будут представлять - финалистка многоборья Олимпийских игр, серебряная медалистка первых Европейских игр, бронзовая медалистка Чемпионата Европы Марина Дурунда, серебряная и бронзовая медалистка Чемпионата Европы в юниорской программе Жаля Пириева, а также серебряные призеры Чемпионата Европы в составе групповой команды Сияна Василева, Диана Доман, Александра Платонова, Айшан Байрамова и Элиф Зейнеп Джелеп.

Согласно результатам квалификации, в первые два дня соревнований определятся победители в многоборье и финалистки по отдельным предметам, как среди гимнасток в индивидуальной программе, так и среди групповых команд. А финалы будут проводиться в последний день турнира.

В течение трехдневных соревнований зрители получат возможность наблюдать за выступлениями как знаменитых гимнасток Азербайджана, так и многих известных спортсменок из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Также, на соревнованиях примут участие - Александра Солдатова (Россия) – двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы; Зеликман Николь (Израиль) - бронзовая медалистка Чемпионата Европы Команды в групповых упражнениях: Россия – чемпионки Олимпийских игр; Испания – серебряные призеры Олимпийских игр; Болгария – бронзовые призеры Олимпийских игр; Беларусь - бронзовые призеры Чемпионата мира.

Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом.

(Автор: Ляман Зейналова)