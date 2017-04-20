Я готов к Играм исламской солидарности! - азербайджанский тяжелоатлет (ВИДЕО)

2017-04-20 15:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский тяжелоатлет Афган Байрамов готов к IV Играм исламской солидарности, которые пройдут в Баку.

«Каждая вершина требует покорения. Для меня спорт – это своеобразная философия. Я понимаю эту философию и стараюсь, чтобы мой флаг всегда развевался высоко. Не побоюсь сказать: я готов. Я готов!», - сказал азербайджанский спортсмен, в 2012 году ставший чемпионом Европы, представлявший Азербайджан на летних Олимпийских играх 2008 и 2012 годов и завоевавший серебряную медаль на III Играх исламской солидарности, прошедших в 2013 году в индонезийском городе Палембанг.

На IV Играх исламской солидарности, которые пройдут в Баку 12-22 мая, в 21 виде спорта будут состязаться около шести тысяч спортсменов из 57 стран.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)