Azerbaycan Ordusu'ndan dev tatbikat (Fotoğraf)

2017-04-20 16:49 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı geniş çaplı askeri tatbikat kapsamında atışlar gerçekleştirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 16 nisanda başlayan tatbikatlarda 30 bine kadar personel, 250'den fazla tank ve zırhlı araç, 200'e kadar füze sistemi ve top, 25 çeşitli savaş uçağı ve helikopter ve yeni nesil radyoelektronik keşif araçları ve İnsansız Hava Araçları (İHA) katılıyor.

Tatbikatlar kapsamında, güçlerin ve karargahların operasyon bölgesine yerleştirilmesi, seferberlik yedeklerinin toplanması, vurucu birliklerin oluşturulması ve belirlenmiş istikamette tatbiki, savaş uçaklarının yedek havaalanlarına taşınması, füze ve topların yedek ateş pozisyonlarına çıkarılması tatbikatları gerçekleştiriliyor.

Azerbaycan Ordusu'nun kapsamlı tatbikatları yarın sona erecek