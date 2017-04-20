В Денвере открылась церковь конопли – ВИДЕО

2017-04-20 15:19 | www.oxu.az | 3

В американском городе Денвер, штат Колорадо, открылась Международная церковь конопли.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, организация заняла старинное здание, ранее принадлежавшее лютеранскому приходу. Ее участники намерены заниматься ритуальным курением марихуаны, устраивать кинопросмотры и проводить встречи с художниками, музыкантами и другими интересными людьми.

В Колорадо разрешено хранение и употребление каннабиса. Поскольку закон штата запрещает принимать наркотик в общественных местах, на мероприятия Международной церкви конопли будут пускать только по приглашениям. Организация не планирует торговать марихуаной или принадлежностями для ее употребления.

Представитель Международной церкви конопли Ли Моллой (Lee Molloy) заявил, что они не верят в авторитарные структуры и не дерзают утверждать, будто знают, что у Бога на уме. Приверженцы этого культа называют коноплю «священным цветком» и считают, что ритуальное употребление марихуаны помогает понять смысл жизни и найти себя.

В апреле сообщалось, что четыре из пяти основных кандидатов в президенты Франции выступили за постепенную декриминализацию употребления марихуаны.

И.Н.