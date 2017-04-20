Россия позитивно оценивает итоги экспертной встречи по Сирии в Тегеране

2017-04-20 15:40 | www.trend.az | 3

РФ положительно оценивает результаты встречи по Сирии в Тегеране экспертов России, Ирана и Турции при участии ООН, сторонам удалось согласовать ряд важных документов, заявил РИА Новости дипломатический источник, близкий к целевым группам по Сирии в Женеве.

"Российская сторона положительно оценивает результаты встречи экспертов астанинского формата в Тегеране. Сторонам удалось согласовать ряд важных документов, которые будут выноситься на обсуждение на международной встрече по Сирии в Астане 3-5 мая", — сказал он.

Встреча экспертной группы стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Ирана и Турции — при участии ООН прошла в Тегеране 18-19 апреля.