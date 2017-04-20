Главная задача - повысить прозрачность и эффективность работы депутатов - вице-спикер парламента Азербайджана

2017-04-20 15:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На совместном заседании комитетов парламента Азербайджана по правовой политике и госстроительству и правам человека в четверг обсуждался законопроект «О правилах этического поведения членов Милли Меджлиса».

Подготовка законопроекта связана с внесенными в Конституцию изменениями, сказала, выступая на заседании, вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова.

По ее словам, в Конституции указано, что правила этического поведения депутата должен определять закон, во многих странах существуют законы, регулирующие деятельность руководителей соответствующих государственных структур, избирательных органов, членов муниципалитетов, госслужащих, а также членов парламента.

Мурадова сказала, что законопроект нацелен на повышение прозрачности и эффективности работы депутатов, в том числе на то, чтобы депутат Милли Меджлиса не совершал действий, которые могут подорвать его авторитет.

«Этот законопроект подготовлен с учетом международного опыта и парламентских традиций в Азербайджане», - сказала вице-спикер.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)