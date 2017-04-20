Депутат ответил на оскорбления: Если они мужчины, то пусть говорят в лицо

2017-04-20 15:24 | www.oxu.az | 3

Мои слова вырвали из контекста. Я не могу назвать бездельником каждого, кто заходит в Facebook. Я назвал бездельниками тех, кто оскорбляет других людей, проводят время попусту.

Как передает Oxu.Az, об этом AzVision.az заявил председатель Социал-демократической партии Азербайджана, депутат Араз Ализаде.

«Хочу отметить, что мои слова вырвали из контекста. Меня спросили о критике в мой адрес. Я ответил, что это не критика, а оскорбления. Те, кто это пишет, с утра до вечера сидит там (в Facebook – ред.) – вот это бездельники. То есть я не называл бездельниками всех. Мой сын и супруга тоже заходят в Facebook. Поэтому я не могу сказать, что все пользователи – бездельники. Но если ты проводишь в Facebook 24 часа в сутки – то ты бездельник. Что касается того, что Дисциплинарный комитет Милли Меджлиса меня накажет, то такого не может быть. Как человека могут наказать за его мнение?», - подчеркнул А.Ализаде.

Депутат резко ответил критикующим его в социальных сетях:

«Если им есть что сказать, пусть говорят в лицо. Они знают, что я работаю в Милли Меджлисе. Пусть придут и скажут мне это в лицо. Если они мужчины, пусть сделают это. У нас во дворе было так. Если избитый не мог дать сдачи, то начинал ругаться вслед. Сейчас они не могут сказать мне это в лицо и ругают меня в Facebook».

С.Б.

