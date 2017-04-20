Австралия ужесточила правила получения гражданства

2017-04-20 15:30 | www.oxu.az | 3

Австралия ужесточает миграционное законодательство, усложняя процедуру получения гражданства страны. Теперь кандидаты будут сдавать серьезные тесты на знание английского языка и «австралийских ценностей».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, о введении новых правил объявил премьер-министр страны Малкольм Тернбулл.

Подающие на гражданство также обязаны будут предоставить доказательства своего постоянного проживания в стране на протяжении четырех лет - раньше этот срок составлял один год.

Объясняя, что такое «австралийские ценности», глава кабинета министров напомнил про гендерное равенство и свободу вероисповедания.

«Уважение к женщинам и детям - основная ценность в Австралии», - подчеркнул Тернбулл, добавив, что домашнее насилие неприемлемо.

Изменения миграционного законодательства:

Усложненный тест на знание английского языка, включающий проверку навыков чтения, устной речи, восприятия на слух и письма;

Предоставление свидетельств интеграции в общество - истории трудовой занятости, обучения или членства в местных организациях;

Постоянное проживание в стране на протяжении четырех лет;

Подавать на гражданство можно только трижды. Пытающийся схитрить или обмануть на экзамене будет считаться не сдавшим его.

Н.О.