Шопинг-фестиваль – один из самых предпочтительных методов привлечения туристов - эксперт

2017-04-20 15:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Шопинг-фестиваль – один из самых предпочтительных методов привлечения туристов, главное в этом случае предложить действительно широкий выбор товаров и по хорошей цене, об этом в четверг сообщил Trend российский политолог, эксперт по международным вопросам, главный редактор периодического издания "Аналитика Юга России" Евгений Михайлов.

По его словам, во многих странах такие мероприятия проходят весьма успешно.

«Шопинг-фестивали давно практикуются в странах «Старого Света», то есть в Западной Европе. В особенности, туристов привлекают шопинг-фестивали в Италии и Греции. В нашем случае, если Баку успешно реализует соответствующие шаги по привлечению туристов, я в частности, имею в виду опыт других стран, то посещение Азербайджан туристами еще более возрастет», - сказал эксперт.

В то же время эксперт отметил, что шопинг должен быть только одной из составляющих успешного развития туризма в республике.

«В Азербайджане прекрасно все - красивая страна, недорогие отели и гостеприимное население. С каждым годом, поток туристов, только увеличивается, и я надеюсь, что ничто не помешает республике - превратится в одну из ведущих туристических стран», - сказал эксперт.

(Автор: Анаханум Хидаятова. Редактор: Хазар Ахундов)

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