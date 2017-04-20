Италия намерена предпринять серьезные шаги для развития сотрудничества с Азербайджаном в ненефятном секторе (ФОТО)

2017-04-20 15:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Италия намерена предпринять серьезные шаги для развития сотрудничества с Азербайджаном в ненефятном секторе.

Азербайджан – важный экономический партнер Италии, итальянские компании успешно работают в Азербайджане, в частности в энергетическом секторе, необходимо предпринять серьезные шаги для продолжения этого сотрудничества, сказал министр экономического развития Италии Карло Календа на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

На встрече министры выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений как в политической, так и экономической сферах, отметили важность продолжения усилий для еще большего укрепления связей.

Отношения между двумя странами носят стратегический характер, сказал глава МИД Азербайджана.

По его словам, Италия является самым крупным торговым партнером Азербайджана, и две страны успешно сотрудничают в таких сферах, как энергетика, нефтехимическая промышленность, транспорт, туризм, гуманитарная сфера и др.

На встрече министры также отметили важность для Италии "Южного газового коридора" с точки зрения обеспечения дополнительными объемами газа.

Министры также провели обмен мнениями по транснациональным транспортным коридорам.

Глава МИД Азербайджана находится с официальным визитом в Италии.

По итогам прошлого года товарооборот между Азербайджаном и Италией составил 1,89 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с 2015 годом на 33,5 процента. Италия, в течение восьми лет занимавшая первое место в списке основных торговых партнеров Азербайджана, заняла по итогам 2016 годам третью позицию. За прошлый год Азербайджан экспортировал в Италию продукцию на сумму 1,56 миллиарда долларов, что составило 17,06 процента от всего азербайджанского экспорта. Импорт из Италии составил 332,19 миллиона долларов, сократившись по сравнению с 2015 годом на 43,5 процента.

Но в начале 2017 года Италия вновь вернула себе лидерство в списке торговых партнеров Азербайджана. По данным Госкомтаможни Азербайджана, товарооборот между двумя странами в январе-феврале 2017 года составил 461,5 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 41,4 процента. Италия также осталась основным импортером азербайджанской продукции. Объем экспорта в эту страну составил 422,67 миллиона долларов. В свою очередь, Азербайджан импортировал итальянской продукции на сумму 38,84 миллиона долларов.