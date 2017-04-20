Суд остановил производство по уголовному делу экс-депутата Дуньямина Халилова

2017-04-20 17:14 | www.apa.az | 2

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Дуньямина Халилова и других, обвиняемых в невозвращении кредита, взятого в ОАО «Azərbaycan Beynəlxalq Bank».

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева свидетели дали показания.

Бывший заведующий филиалом Международного банка Фаиг Балададашов в своих показаниях сказал, что председатель кредитного комитета Акиф Алиев поручил выдать Д.Халилову кредит на 1 миллион 500 тысяч манатов.

Эмиль Мустафаев сказал, что занимал должность зампредседателя Правления МБА. По его словам в 2011-2015 гг. он был председателем кредитного комитета банка, и кредиты на имя Дуньямина Халилова оформляли по поручению Джахангира Гаджиева: «Дуньямин Халилов утверждал, что направит эти кредиты на проекты за рубежом. Халилов часто приходил в банк, но я с ним не встречался».

Обвиняемый Д.Халилов возражая, сказал, что неоднократно встречался с Э.Мустафаевым: «Вы не искренни. Мы с Вами встречались, почему Вы это отрицаете?»



Советник председателя правления Международного Банка Акиф Алиев в своих показаниях показал, что все задачи ему ставил Джахангир Гаджиев: «После этого я от имени председателя дал указания по филиалам, что необходимо оказывать финансовую поддержку проектам Д.Халилова. Я работал генеральным директором банка с 2011 по 2015 год, в тоже время состоял членом кредитной комиссии. Я давно знаю Д.Халилова, у него также были близкие отношения с Джахангиром Гаджиевым. Д.Гаджиев сам представил нам иД.Халилова и дал указания о выделении ему кредитной линии. После этого кредиты, выдаваемые Д.Халилову даже не обсуждались. Д.Халилов, заручившись согласием Д.Гаджиева взял кредит на сумму 6 миллионов манатов на имя 30 человек, направленных им в банк. Помимо этого в 2008 году я получил и исполнил поручение Д.Гаджиева о выделении кредита Д.Халилову на сумму 1 миллиона 800 тысяч долларов США».

Были зачитаны данные во время предварительного следствия показания другого свидетеля Эльшана Мамедзаде. Он отметил, что работал директором по безналичным расчетам банка. Согласно показаниям, он подписал решение комитета о выдаче компаниям, которыми руководил Халилов, кредитов в размере 28 миллионов долларов США.



Затем на процессе выступил гособвинитель. По его словам, на имущество обвиняемых лиц наложен арест, однако оценка их стоимости не проводилась. Он поднял ходатайство о проведении экспертизы товароведения и оценке имущества обвиненных лиц.



Коллегия суда удовлетворила ходатайство. В связи с экспертизой суд принял решение на время остановить производство по уголовному делу.



Процесс отложен на неопределенное время.

Напомним, с лета 2015 года начался процесс ареста лиц, взявших кредиты в МБА. В связи с этим были задержаны несколько бизнесменов. Владелец Globus Plaza Дуньямин Халилов также обвиняется в мошенничестве. Он был задержан в феврале прошлого года в результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. Решением Наримановского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. Д.Халилову было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК АР.

Другими обвиняемыми являются Фархад Ахмедов, Сейфулла Сейфуллаев, Шакир Мусаев, Руслан Исмаилов, Мансур Зейналов и Рауф Алиев. В их отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста. В общей сложности они обвиняются в присвоении 50 миллионов манатов.