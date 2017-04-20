В Азербайджане пять пар отказались вступать в брак из-за болезней

2017-04-20 15:37 | www.oxu.az | 2

С июня 2015 года до сих пор 258521 человек прошел обязательное медицинское обследование. 11215 из прошедших медобследование оказались носителями талассемии, 1020 – сифилиса, 184 – ВИЧ.

Как передает Oxu.Az, об этом Modern.az сообщила директор Научно-исследовательского института гематологии и трансфизиологии имени Б.А.Эйвазова Зохра Алимирзоева.

По ее словам, у 97 пар оба оказались носителями талассемии.

«В марте обязательное медобследование прошли 9471 человек. Из них 274 оказались носителями талассемии, 36 – сифилиса, 9 – ВИЧ».

Директор института заявил, что пять пар, у которых обнаружили заболевания, отказались вступать в брак.

С.Б.