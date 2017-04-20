В Госдуме придумали способ погребения Ленина

2017-04-20 15:43 | www.oxu.az | 1

Депутаты Госдумы от фракций «Единая Россия» и ЛДПР разработали законопроект о юридическом механизме захоронения останков Владимира Ленина, передает Oxu.Az со ссылкой на RT.

«Мы предусмотрели создание межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. Речь идет о лидере большевиков Владимире Ленине, юридические основания для перезахоронения которого сейчас отсутствуют в правовом поле», - сказал один из авторов инициативы Владимир Сысоев.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О погребении».

По данным «Левада-Центра», более половины россиян считают, что тело Ленина необходимо захоронить.

Н.О.