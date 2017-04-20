Туркменистан и его уникальные традиционные, культурные и спортивные ценности

2017-04-20 15:52 | www.trend.az | 2

Статья 3-его секретаря Посольства Туркменистана в Азербайджане Бахар Бердиевой

Туркменистан – это страна, имеющая не только богатейшее прошлое со всеми сохранившимися на ее территории памятниками древнего искусства восточных мастеров, но также страна с огромнейшим культурным, спортивным наследием, традициями и обычаями, прошедшими сквозь века и сумевшими сохранится в сердцах и жизни людей по сей день.

В Туркменистане были известны различные виды физической упражнений и игр: борьба гореш, скачки, джигитовка, и другие национальные игры, связанные с физической культурой.

Мощный импульс в своем развитии отечественный спорт получил благодаря реализуемой главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым политике «открытых дверей», широкому международному сотрудничеству, проведению в стране крупных международных соревнований и все более широкому участию туркменских спортсменов в олимпийском движении.

Гостеприимство – самый определяющий признак туркменского народа. Туркмены часто складывают мнение о человеке по тому, как он принимает гостей. Гостя приветствуют словами «Хош гелдиниз!» и, кроме того, произносят фразы: «Как мы рады вас видеть! Какую честь вы нам оказали!». Традиции Туркменистана уходят глубокое в прошлое. В своем отношении к жизни люди культивируют гостеприимство, почитание старших, скромность, благородство, правдивость, честность, смелость, душевную щедрость. Благородный человек, утверждает туркменская пословица, если обещает, обязательно сдержит свое слово.

Туркмены дорожат дружбой и любовью, поддерживают добрые отношения с соседями. Традиции Туркменистана очень дружелюбные. Есть множество народных поговорок на эту тему: «Живи по соседству со счастливым, и сам будешь счастлив», «В первую очередь позаботься о соседе», «Близкий сосед лучше, чем далекий брат».

Одна из важнейших составляющих культуры Туркменистана – его уникальные народные ремесла. Главным и самым древним среди них является ковроткачество, а произведенные туркменскими мастерами шедевры отличаются долговечностью и особой красотой. Самый большой ковер, сотканный народными умельцами, занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Туркменские ковры это мировой брэнд. Именно длинноворсовые шерстяные ковры с темно-красным фоном, вытканные вручную – вожделенная мечта коллекционеров и ценителей многих стран. В культуре Туркменистана ковер не только служил ложем, но и нес особое сакральное значение. По качеству имеющихся у человека ковров судили о достатке и социальном статусе. Ковры даже считались символами власти, а в современном Туркменистане учрежден официальный государственный праздник – День ковра.

Нельзя не сказать и о неповторимых туркменских скакунах. Туркменский скакун – извечная «страсть» туркмен. Народ на протяжении многих веков высоко ценил хороших коней, более того, считал их самыми верными друзьями. Сегодня туркменские скакуны - одна из самых больших ценностей страны. «Быстрые как ветер» ахалтекинцы, известные во всем мире, совершенно уникальная порода. При всей своей невероятной красоте и восточном темпераменте, туркменские скакуны удивительно выносливы.

Красочный праздник «Туркменского скакуна», проводимый каждое последнее воскресенье апреля – самая лучшая возможность познакомиться с уникальной породой и увидеть ее в действии, посетив многочисленные конноспортивные праздники, которые включают в себя как спортивные соревнования, так и национальные игры с участием туркменских коней.

27-28 ноября 2014 года в Ашхабаде, в ходе подписания документа об участии впервые в истории стран Океании в V Азиатских играх, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил включить в программу V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, в дополнение к ранее согласованным 19 видам спорта, туркменскую национальную борьбу гореш и конный спорт (конкур). Предложение Президента Туркменистана было одобрено Олимпийским Советом Азии и совместно утверждено.

Сегодня спорт - это воплощение силы, красоты, здоровья и устремленности духа к новым вершинам. Именно поэтому в современном Туркменистане спорт приобретает все больше приверженцев, все большую важность и значение в обществе.

Без сомнения, решение Олимпийского совета Азии о проведении в Ашхабаде Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам станет мощный импульсом для ускоренного развития физкультуры и спорта в Туркменистане.

В одном из своих выступлений Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что государство и впредь будет делать все необходимое для укрепления здоровья граждан, воспитания физически закаленного, трудолюбивого молодого поколения, развития массового физкультурно-спортивного и олимпийского движения, создания оптимальных условий для туркменских спортсменов, чтобы они могли достойно представлять Родину на международных соревнованиях и своими победами приумножали ее авторитет.

Спорт – посол мира, объединяющий людей из разных стран. В современную эпоху международный спорт признан значимым фактором мирного сосуществования различных государств планеты.

До начала V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам 2017 года в Ашхабаде осталось 150 дней. Участники многодневной конной эстафеты, которая являются вестником Азиатских игр, все ближе и ближе приближаются к конечному пункту своего назначения.

«Ашхабад-2017» – V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые состоятся 17-27 сентября 2017 года.

На протяжении 12 дней в 15 сооружениях пройдут соревнования по 21 виду спорта: шахматы, футзал, теннис, тайский бокс, самбо, кураш, джиу-джитсу, боулинг, велоспорт (трек), плавание, баскетбол 3х3, тяжёлая атлетика, лёгкая атлетика, тхэквондо, спортивные танцы, кик-боксинг, борьба на поясах, бильярд, конкур, туркменская национальная борьба гореш и спортивная борьба.

В 2010 году Олимпийским советом Азии было принято решение о проведении V Азиатских игр в городе Ашхабаде. Исполнительный комитет по подготовке к V Азиатским играм совместно с Олимпийским советом Азии организуют и проведут данные состязания.