ВС Азербайджана выполнили этап боевой стрельбы широкомасштабных учений (ФОТО)

2017-04-20 15:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В ходе широкомасштабных учений, которые проводятся согласно плану, утвержденному Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджана, Президентом Ильхамом Алиевым, был проведен этап боевой стрельбы, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в четверг.

В соответствии с планом, на данном этапе артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиация, подразделения специальных войск, а также другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники.

В условиях сложного рельефа местности и с учетом предположительного противодействия условного противника было осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии, с соблюдением принципов современного общевойскового боя.

На различных полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием, были выполнены боевые стрельбы и маневры подразделений и огневых средств.

(Текст:Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)