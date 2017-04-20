В России азербайджанцы устроили поножовщину, есть погибший и раненые - ДЕТАЛИ - ОБНОВЛЕНО
2017-04-20 17:28 | www.apa.az | 4
Администратор кафе «Встреча» Рамин Мехдиев сообщил АПА, что происшествие было зарегистрировано 20 апреля утром около 04:00 неподалеку от кафе.
«Вечером в кафе был банкет, на котором присутствовали 10-15 человек. Спустя час после закрытия кафе на остановке около дороги возникла драка, завершившаяся поножовщиной. Раненые были госпитализированы. Один из них - житель Агджабеди скончался в больнице».
Р.Мехдиев также добавил, что кафе продолжает работать в прежнем режиме.
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16:07
В Воронеже между азербайджанцами произошла драка.
Как сообщает карабахское бюро АПА, в результате 6 человек получили ножевые ранения. Житель села Кеюк Агджабединского района Алиев Садиг Саттар оглу (1990 г.р.) скончался.
Состояние других пострадавших более тяжелое, двое находятся в отделении реанимации Воронежа.
Инцидент произошел в кафе «Встреча» во время празднования дня рождения. Причина драки пока неизвестна.