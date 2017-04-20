В Шамахы сошел оползень, обвалились стены двух домов
2017-04-20 17:32 | www.apa.az | 3
Сошедший в Шамахы оползень стал причиной разрушений.
Как сообщает местное бюро АПА, оползень был зафиксирован на улице Ашыга Мамедаги.
Оползень охватил территорию общей площадью 2 гектара, в настоящий момент 7 домов находятся под угрозой.
Местные жители сообщают, что за последнюю неделю оползень вновь активизировался и охватывает всё большую территорию. Уже обрушились стены двух частных домов, на придворовых участках образовались провалы и разрывы грунта. Жители домов были вынуждены съехать в безопасное место.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Шамахинского района произвела осмотр места происшествия, сделала необходимые замеры.