Армянский предприниматель убит в Москве за долг в $3 млн

2017-04-20 19:13 | www.apa.az | 3

В Москве убит армянский предприниматель.

Как сообщает АПА со ссылкой на mk.ru, владелец торгового центра на юге Москвы, бизнесмен Александр Багирян был смертельно ранен 19 апреля возле его офиса на Симоновском Валу на глазах охраны и свидетелей, не ожидавших, что экс-компаньон предпринимателя вытащит пистолет и начнет палить.

В сторону предпринимателя были выпущены как минимум пять пуль. Причем стрелял бывший компаньон коммерсанта. В тяжелом состоянии с огнестрельным ранением брюшной полости Багиряна доставили в больницу, где спустя некоторое время он скончался. Охранник убитого самостоятельно задержал стрелявшего и сдал прибывшим полицейским из ОМВД по Даниловскому району.

Отметим, ранее компаньены вели совместную деятельность — у них был небольшой завод в Подмосковье по изготовлению стеклотары для алкогольной продукции. Затем мужчины разбежались, но Багирян, по словам партнера, остался ему должен по долговым обязательствам около 3 миллионов долларов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».