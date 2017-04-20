Германия потратила около 30 млрд евро на беженцев в прошлом году

2017-04-20 21:49 | www.apa.az | 2

Германия потратила 30 миллиардов евро на поддержку беженцев в 2016 году, в этом году цифра будет ниже. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

"Тридцать миллиардов евро в прошлом году, в этом эта цифра будет ниже", — сказал он.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.