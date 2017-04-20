В Ираке ликвидировали ответственного за химатаку в Мосуле боевика ИГ

2017-04-20 22:55 | www.apa.az | 5

Силы безопасности Ирака ликвидировали высокопоставленного боевика террористической группировки "Исламское государство", ответственного за применение химического оружия в районе Мосула. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

В марте радикалы ИГ, по данным курдского телеканала Rudaw, во время боев в центре Мосула применили против правительственных сил отравляющий газ. В начале апреля боевики обстреляли снарядами с боевым газом в Мосуле мирных граждан.