Перестрелка в Париже, убит полицейский

2017-04-21 00:05 | www.oxu.az | 4

В результате перестрелки в Париже погиб полицейский, двое его коллег получили ранения, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters. Стрелявший был ликвидирован.

Инцидент произошел вечером в четверг, 20 апреля, в районе Елисейских полей.

В Twitter полицейского департамента сообщается, что в этом районе проводится спецоперация. По свидетельству корреспондента агентства, задействована вертолетная поддержка.

Полиция призывает ограничить посещение района происшествия. В правоохранительных органах предполагают, что нападавших было двое.

Нападение произошло за три дня до первого тура выборов президента Франции.

С.Б.

