В Париже убили полицейского во время перестрелки

2017-04-21 00:14 | www.apa.az | 4

Один полицейский погиб, еще один ранен при перестрелке в районе Елисейских полей в Париже. Стрелявший ликвидирован, в центре французской столицы идет спецоперация. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, автомобиль с неизвестными остановился у патрульной полицейской машины, после чего началась перестрелка. По словам очевидцев, один неизвестный, вел огонь, предположительно, из автомата Калашникова. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Le Figaro передает, что в нападении участвовали двое преступников, один из них скрылся.

Мотивы преступников пока не установлены.