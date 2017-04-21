В центре Парижа произошла вторая перестрелка (Обновлено)

2017-04-21 00:26 | www.trend.az | 4

00:26 (GMT+4) В центре Парижа произошла вторая перестрелка, передает РИА Новости.

23:39 (GMT+4) Один полицейский убит, второй получил ранения в результате перестрелки во французской столице, передает ТАСС со ссылкой на агентство BFM TV.

Инцидент произошел на Елисейских полях. По предварительным данным, нападавший ликвидирован.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Движение по улице перекрыто. Ведутся поиски возможных сообщников преступника.