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В центре Парижа произошла вторая перестрелка, погибли двое полицейских - ОБНОВЛЕНО

2017-04-21 00:45 | www.apa.az | 4

Число погибших при перестрелке в центре Парижа полицейских возросло до двух. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, скончался второй раненый в ходе перестрелки сотрудник полиции.  

Три станции пражского метро закрыты рядом с местом, где в четверг вечером произошла стрельба, сообщает министерство внутренних дел Франции.

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Еще одна перестрелка произошла в центре Парижа в районе Елисейских полей. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, информации о новых пострадавших и жертвах пока нет.

Ранее в четверг в центре французской столицы произошла стрельба. В результате происшествия погиб сотрудник полиции. Сообщалось, что нападавших было двое. Один из них был убит, второй сбежал.

Продолжается спецоперация по поиску злоумышленника. Полиция не исключает, что стрельба была терактом.

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