Баку – город №1: Лучшие друзья девушек – это не бриллианты, а азербайджанцы – концерт Веры Брежневой (ФОТО)

2017-04-21 00:59 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева прошел первый большой сольный концерт одной из самых утонченных и ярких исполнительниц - Веры Брежневой под названием #НОМЕР1, сообщает Trend Life.

Каждое выступление Веры Брежневой – это маленький праздник для каждого. И этот концерт не стал исключением. Праздничный вечер прошел как на одном дыхании и подарил гостям массу позитивных эмоций. Вера Брежнева очень тепло общалась с публикой, приглашала на сцену, рассказывала о своей жизни и творчестве, высоко отзывалась о Баку и гостеприимстве нашего народа.

«Наконец моя мечта сбылась! Я несколько раз была в Баку, выступала на различных концертах и мероприятиях, но впервые выступаю на такой большой сцене со своим первым сольным концертом. Азербайджан встретил меня ярким солнцем и прекрасной теплой погодой! Я привезла в Баку свою любовь!», - такими словами начала концерт Вера Брежнева.

Кажется, все, к чему она прикасается, имеет успех. И это действительно так: необыкновенно добрая энергия, которую несет эта артистка, привлекает зрителей и очаровывает навсегда. Вера Брежнева по праву считается самой обаятельной женщиной российской эстрады. Ее песни заставляют биться мужские сердца быстрее, а женщин подражать ей. Она прекрасна и неповторима, чувственна и утонченна.

Это не просто певица, это человек с добрым сердцем и открытой душой, с 20 ноября 2014 года Вера Брежнева стала послом Доброй воли Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в России и странах ближнего зарубежья. На протяжении последних пяти лет Вера Брежнева была удостоена таких премий, как «Золотой грамофон», «Лучшая исполнительница года», «Самая стильная певица», «Дива года» и не раз побеждала в таких номинациях, как « Лучшая песня и клип года». Вера Брежнева также является почетным гостем первого Бакинского шопинг-фестиваль (Baku Shopping Festival), который проходит с 10 апреля по 10 мая.

«Смотреть прекрасный город Баку по картинкам или видео по интернету все равно не сравнится с теми эмоциями и впечатлениями, которые переполняют тебя, когда видишь собственными глазами этот потрясающий город, замечательных по доброте души людей, чувствуешь на себе его уникальную ауру. Я была во многих городах, но для меня Баку – город номер один», - призналась певица.

Певица представила бакинцам эксклюзивный вечерний live концерт, на котором представила свои хиты, такие как «Любовь спасет мир», «Лепестками слез», «Я не играю» и совсем новые и уже полюбившиеся всем песни «Доброе утро», «Луна» и, конечно же, «Девочка моя». Каждая композиция сопровождалась видео инсталляциями, великолепной игрой музыкантов и выступлением шоу-балета. Переход к очередной композиции сопровождался историей из личной жизни или творчества Веры, в соответствии с названием песен делала к ним интересные смысловые подводки, шутила, создав искреннюю дружескую атмосферу вечера.

Например, исполнение песни «Бриллианты» она начала фразой - «Лучшие друзья девушек – это не бриллианты, а азербайджанцы», а некоторым зрительницам были преподнесены короны.

Выступление певицы неоднократно сопровождалось заслуженными овациями и цветами. А летом она вновь станет гостьей Баку и выступит на международном фестивале «ЖАРА 2017».

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(Автор и фото - Вугар Иманов)