Одобрены заявки 6 кандидатов на пост президента Ирана

2017-04-21 01:12 | www.apa.az | 3

Окончательными кандидатами на пост президента Ирана стали шесть человек. Как передает АПА, об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел. Одобрены заявки следующих кандидатов: Хасан Роухани, Мостафа Ака-Мирсалим (Mostafa Aqa-Mirsalim), Ишхак Джахангири (Es'haq Jahangiri), Мохаммад Бакер Калибаф (Mohammad Baqer Qalibaf), Сейед Ибрагим Раиси (Seyyed Ebrahim Raeisi), Мостафа Хашеми-Таба (Mostafa Hashemi-Taba). Заявка бывшего президента Махмуда Ахмадинежада не одобрена

Президентские выборы в Иране планируется провести 19 мая 2017 года. Президентом страны станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов.