Напавший на полицейских в Париже был известен правоохранительным органам (Обновлено)

2017-04-21 01:14 | www.trend.az | 3

01:14 (GMT+4) Преступник, напавший вечером в четверг на полицейских в Париже, был известен правоохранительным органам, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще один получил ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

По данным агентства, ликвидированный нападавший фигурировал в базе данных экстремистов как представлявший угрозу государственной безопасности.

Сообщается, что в настоящее время по месту его проживания в департаменте Сена и Марна проводятся обыски.

00:26 (GMT+4) В центре Парижа произошла вторая перестрелка, передает РИА Новости.

23:39 (GMT+4) Один полицейский убит, второй получил ранения в результате перестрелки во французской столице, передает ТАСС со ссылкой на агентство BFM TV.

Инцидент произошел на Елисейских полях. По предварительным данным, нападавший ликвидирован.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Движение по улице перекрыто. Ведутся поиски возможных сообщников преступника.