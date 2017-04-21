В Париже усилили охрану посольства США

2017-04-21 01:27 | www.apa.az | 4

Охрана посольства США в Париже, расположенного недалеко от Елисейских полей, усилена. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, возле въезда на территорию посольства стоят четыре микроавтобуса с полицейскими, сотрудники охраны посольства стоят около входа с автоматами.

Ранее представители полиции сообщили РИА Новости, что в настоящее время проводится эвакуация людей из общественных мест на Елисейских полях от Триумфальной Арки до Площади Согласия.

Между тем, на самой площади продолжает работать колесо обозрения, на котором катаются туристы.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погибли двое полицейских, еще один получил ранения.

Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.