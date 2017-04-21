Avropa Liqası: "Mançester Yuneyted" yarımfinalda
2017-04-21 01:46 | www.trend.az | 1
Bakı. Trend:
Avropa Liqasının 1/4 final mərhələsinə yekun vurulub.
Trend-in məlumatına görə, İngiltərə təmsilçisi "Mançester Yunayted” Belçikanın "Anderlext” komandasını qəbul edib. Oyun 2:1 hesabı ilə "Mançester Yunayted" xeyrinə başa çatıb.
Qollar: Mxitaryan, 10 (1:0), Hanni, 32 (1:1), Reşford, 107 (2:1)
İlk oyun – 1:1
"Şalke” (Almaniya) - "Ayaks” (Hollandiya) - 3:2
Qollar: Qoretska, 53 (1:0), Burqstaller, 56 (2:0), Kaliquri, 101 (3:0), Vergever, 111 (3:1), Counes, 120 (3:2)
İlk oyun – 0:2
"Genk” (Belçika) – "Selta” (İspaniya) - 1:1
Qollar: Sisto, 63 (0:1), Trossard, 67 (1:1)
İlk oyun – 2:3