Боевики ИГ взяли на себя ответственность за стрельбу в Париже

2017-04-21 01:42 | www.trend.az | 4

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа, в результате которой погиб один полицейский, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры.

Отметим, что Президент Франции Франсуа Олланд назвал стрельбу в Париже терактом.