В Лондоне задержали двух человек по подозрению в подготовке теракта

2017-04-21 02:17 | www.apa.az | 3

Скотленд-Ярд сообщил о задержании двух человек по подозрению в подготовке терактов в Лондоне.

Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, на западе Лондона сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в подготовке теракта был арестован 20-летний мужчина. В данный момент он находится в отделении полиции.

Также сообщается о задержании 23-летней женщины в рамках бельгийско-британского полицейского расследования, которое связано с помощью в переправке людей в Сирию.