Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы

2017-04-21 02:43 | www.apa.az | 3

Определились все участники полуфиналов Лиги Европы в сезоне-2016/17.

Как передает АПА, по итогам четвертьфиналов турнир покинули бельгийские «Андерлехт» и «Генк», немецкий «Шальке-04» и турецкий «Бешикташ», а в следующую стадию Лиги Европы пробились испанская «Сельта», английский «Манчестер Юнайтед», голландский «Аякс» и французский «Лион».

Манчестер Юнайтед – Андерлехт 2:1

Голы: Мхитарян, 10, Рашфорд, 107 – Ханни, 32

Шальке — Аякс 3:2 (д.в.)

Голы: Горетцка, 53, Бургшталлер, 56, Калиджури, 105 — Виргевер, 111, Юнес, 120

Генк — Сельта 1:1

Голы: Троссард, 67 — Систо, 63

Бешикташ – Лион 2:1 (6:7 по пенальти)

Голы: Талиска, 27, 58 — Ляказетт, 34

Жеребьёвка полуфиналов Лиги Европы пройдёт в Ньоне (Швейцария) 21 апреля.

Встречи 1/2 финала запланированы на 4 и 11 мая, а финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Швеция) 24 мая.