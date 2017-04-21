Суд в Арканзасе впервые с 2005 года разрешил смертную казнь

2017-04-21 03:18 | www.trend.az | 3

Верховный суд штата Арканзас в США в четверг разрешил применять инъекции для смертной казни, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Таким образом суд восстановил право властей прибегать к исключительной мере наказания, чего фактически не было в штате с 2005 года.

В настоящее время в тюрьмах Арканзаса находятся несколько человек, приговоренных к смертной казни за различные преступления. Казнь двух из них была запланирована на четверг, а еще шестерых – до конца месяца. Однако с учетом того, что в Верховный суд штата были поданы различные петиции по этим делам, пока неясно, когда именно может состояться исполнение приговора, отмечает Рейтер.

Кроме того, есть определенные сложности с поставкой смертельных препаратов – запасов хватит лишь до конца месяца, а новые поставки находятся под вопросом из-за судебных тяжб с компанией-производителем.

По информации Ассошиэйтед Пресс, в Арканзасе официально используются для смертельных инъекций три препарата – мидазолам, бромид векурония и хлорид калия. Обычно эти вещества используют в хирургии и при заболеваниях сердца.

Всего смертная казнь разрешена в 31 штате США.