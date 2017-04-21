Премьер Японии отменил визит в ряд стран Европы

2017-04-21 05:55 | www.apa.az | 4

Европейское турне премьер-министра Японии Синдзо Абэ сократится, он посетит только Россию и Великобританию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Иомиури».

Предполагалось, что Абэ посетит Россию 27-28 апреля, затем Великобританию, а после этого Норвегию, Данию, Финляндию и Швецию. Его возвращение в Японию было запланировано на 3 мая.

Решение сократить турне было принято из -за осложнения обстановки на Корейском полуострове.