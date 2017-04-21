Венесуэла внесла $500 тысяч в предвыборный фонд Трампа

2017-04-21 06:12 | www.apa.az | 5

Венесуэла внесла $500 тыс. в предвыборный фонд президента США Дональда Трампа, несмотря на продолжающийся экономический кризис в стране. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает CNBC News.

Недавно обнародованные данные показали, что Citgo Petroleum, американское дочернее предприятие венесуэльской государственной нефтяной компании PVDSA, было один из самых больших корпоративных доноров фонда наравне с JP Morgan Chase и Exxon.

Новые данные появились после того, как стали набирать силу акции протеста против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Белый дом пока никак не прокомментировал данные заявления.