Трамп подпишет указ о снижении налогового бремени

2017-04-21 06:10 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу указ о снижении налогового бремени, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Кроме того, Трамп подпишет два меморандума, предписывающие пересмотр финансового корпоративного контроля.

"Меморандум попросит министра казначейства пересмотреть (деятельность) Уполномоченной ликвидационной комиссии и Совета по надзору за финансовой стабильностью, оба из которых являются частью закона Додда-Франка, введенного в действие администрацией президента Барака Обамы после финансового кризиса 2008-2009 годов", — сообщает агентство.