Во время протестов в Венесуэле пострадали более 220 человек

2017-04-21 07:06 | www.trend.az | 2

Число пострадавших в ходе столкновений с силами правопорядка во время массовых протестов в Венесуэле в четверг составило 223 человека, передает РИА Новости.

По данным депутата Мариальберт Барриос, всего за два дня манифестаций были задержаны 585 человек, отмечает портал Nacional.

В то же время глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро сообщил в своем микроблоге в Twitter о 77 задержанных только в четверг. В минувшую среду, по его данным, были задержаны еще 565 человек.

Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.