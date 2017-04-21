Трамп тайно провел встречу с двумя экс-президентами Колумбии
2017-04-21 07:31 | www.apa.az | 3
Президент США Дональд Трамп тайно провел встречу с двумя бывшими президентами Колумбии Альваро Урибе и Андресом Пастраной. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом пишет газета Miami Herald.
Встреча прошла в минувшие выходные в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Информации о ней не было в графике американского президента и о ней не сообщали журналистам, которые ездили с Трампом в его резиденцию.
Газета со ссылкой на колумбийские СМИ сообщает, что встречу организовал сенатор-республиканец Марко Рубио.
Отмечается, что официальный представитель Белого дома Шон Спайсер сначала отказался отвечать на вопросы о встрече, но позднее подтвердил, что она была, «приуменьшив ее значимость».