Трамп тайно провел встречу с двумя экс-президентами Колумбии

2017-04-21 07:31 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп тайно провел встречу с двумя бывшими президентами Колумбии Альваро Урибе и Андресом Пастраной. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом пишет газета Miami Herald.

Встреча прошла в минувшие выходные в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Информации о ней не было в графике американского президента и о ней не сообщали журналистам, которые ездили с Трампом в его резиденцию.

Газета со ссылкой на колумбийские СМИ сообщает, что встречу организовал сенатор-республиканец Марко Рубио.

Отмечается, что официальный представитель Белого дома Шон Спайсер сначала отказался отвечать на вопросы о встрече, но позднее подтвердил, что она была, «приуменьшив ее значимость».