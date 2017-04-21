Бакинская фондовая биржа выходит на новый стратегический уровень (Эксклюзив)

2017-04-21 07:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Стратегические цели Бакинской фондовой биржи (БФБ) должны быть направлены на создание механизмов финансового посредничества, независимые от банковских инструментов, сказал в эксклюзивном интервью Trend исполняющий обязанности председателя правления БФБ Вугар Намазов.

Рассказывая о текущих трендах на фондовом рынке, Намазов отметил, что к концу 2016 года БФБ завершила создание юридической и технической баз для деятельности биржи.

"Бакинская фондовая биржа была основана в 2000 году, то есть нам уже 17 лет. Поэтому хотелось бы отметить основные тренды, которые мы видим на сегодняшний день и в которых мы участвуем. Это, в первую очередь формирование полностью новой инфраструктуры, модернизация рынка ценных бумаг. Мы долгое время работали над этим, но стороннему человеку может показаться, что это был недолгий процесс, так как результаты этой работы были представлены общественности только в 2016 году. В целом, начало 2016 года можно считать началом новой эры для рынка капитала, рынка ценных бумаг, фондового рынка Азербайджана. В 2016 году был принят закон "О ценных бумагах", который объединил в себе текущие на тот момент регуляционные и правовые базы, а также представил новые инструменты и возможности, в частности понятие IPO (первое публичное размещение акций). Кроме того, были модернизированы институциональные требования к участникам рынка капитала страны, установлены новые правила по защите инвесторов", - сказал Намазов.

В то же самое время, по его словам, было много сделано для институционализации самой БФБ, как организации, которая на сегодняшний день определяет правила рынка, естественно с согласия регулятора.

"Я бы отметил развитие центрального депозитария - это тоже огромный скачок вперед. Кроме того, мы модернизировали и техническую сторону работы фондовой биржи. Мы начали применение системы CETA - Центральной торговой площадки Азербайджана, и эта система объединяет в себе систему фондовой биржи, в том числе постторговые операции - депозитарий, клиринг, реестродержание и расчеты, а также систему для брокеров и платформу для контроля операций на рынке", - сказал Намазов.

Намазов отметил, что на сегодняшний день есть и юридическая, и техническая база, и институционализация фондового рынка, и сейчас необходимо запустить все существующие процессы.

"Если до этого нашей стратегической целью было формирование институтов на фондовом рынке, то сейчас мы уже создали эти институты и их нужно просто запустить. Для этого нужно объединить все усилия, как со стороны фондовой биржи, так и со стороны рынка, чтобы механизм работал. Кроме того, сейчас в Азербайджане сформировался оптимальный климат для развития рынка ценных бумаг. Мы видим, что традиционных финансовых механизмов недостаточно для инвесторов. И в такой момент появляется шанс показать инвесторам рынок ценных бумаг. Потому что это и есть та самая альтернатива, та самая функция, которой не хватало до сегодняшнего момента. Если раньше инвесторы вкладывали свои деньги в банковские депозиты, то сейчас есть инвесторы, которые задумываются о диверсификации своего портфеля. То же самое и у компаний - если они раньше привлекали средства только у коммерческих банков, то сейчас появляется возможность для диверсификации инвестиционного портфеля, путем привлечения средств на фондовом рынке. Нужно отметить, что принцип развития традиционного метода заключался в том, что клиенту предоставлялась готовая продукция. Любой клиент предпочитает готовый товар. Поэтому инвесторы на рынке ценных бумаг также должны предоставлять клиенту тот товар, который их заинтересует. У нас сегодня на Бакинской фондовой бирже действуют 46 подтипов долговых институтов. И если просто предложить эмитенту весь список, то он не сможет выбрать нужный ему инструмент. Поэтому сейчас необходимо объяснять эмитентам какие инструменты смогут ему помочь, и клиенту будет легче выбрать среди двух-трех инструментов", - сказал глава фондовой биржи.

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на БФБ в первом квартале 2017 года превысил два миллиарда манатов, что в 3,5 раза превышает показатели января-марта 2016 года.

Согласно данным БФБ, объем рынка государственных ценных бумаг составил 284,14 миллиона манатов (рост за год почти вдвое), оборот рынка корпоративных бумаг –770,5 миллиона манатов (рост в 27,76 раза), а объем рынка производных инструментов превысил 953 миллиона манатов (рост в 2,4 раза).

(Автор: Анвар Мамедов)