В Китае столкнулись два туристических автобуса, один человек погиб, 35 ранены

2017-04-21 08:27 | www.trend.az | 3

Два туристических автобуса столкнулись в провинции Хунань на юго-востоке Китая, погиб один человек, 35 были ранены, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

Авария произошла вечером в четверг на скоростной трассе в городском округе Чандэ. Автобусы направлялись в округ Чжанцзяцзе.

В автобусах находились местные туристы. Сообщается, что причиной аварии могло стать несоблюдении водителями дистанции между транспортными средствами.