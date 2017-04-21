В Армении прошли ночные военные учения российских летчиков

2017-04-21 08:37 | www.oxu.az | 2

Летчики Южного военного округа (ЮВО) выполнили ночные полета на ударных и транспортных вертолетах в темное время суток на военной базе в Армении.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.



«Экипажи ударных Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8МТШ соединения армейской авиации из состава российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа, дислоцированной в Армении, приступили к выполнению учебных полетов в темное время суток. В ходе летного тактического учения летчики отрабатывают задачи по огневому прикрытию и поддержке мотострелковых подразделений военной базы», — отметил Астафьев.



Он добавил, что в ходе учений летчики и борттехники пройдут аттестацию. По словам Астафьева, военнослужащие должны будут сдать более 50 нормативов по обнаружению и распознаванию объектов в воздухе, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, а также низколетящих низкоскоростных самолетов, включая беспилотные летательные аппараты условного противника.



«Летные тактические учения с летчиками армейской авиации авиабазы Эребуни в Закавказье проводятся в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения. В учении принимают участие более 100 военнослужащих летного и инженерно-технического состава и около 50 единиц специальной военной и авиационной техники», — уточнил Астафьев.

A.C.

