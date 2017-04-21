Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
2017-04-21 08:49 | www.oxu.az | 2
Определились все участники полуфиналов Лиги Европы в сезоне-2016/17.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, по итогам четвертьфиналов турнир покинули бельгийские «Андерлехт» и «Генк», немецкий «Шальке-04» и турецкий «Бешикташ», а в следующую стадию Лиги Европы пробились испанская «Сельта», английский «Манчестер Юнайтед», голландский «Аякс» и французский «Лион».
Манчестер Юнайтед – Андерлехт 2:1
Голы: Мхитарян, 10, Рашфорд, 107 – Ханни, 32
Шальке — Аякс 3:2 (д.в.)
Голы: Горетцка, 53, Бургшталлер, 56, Калиджури, 105 — Виргевер, 111, Юнес, 120
Генк — Сельта 1:1
Голы: Троссард, 67 — Систо, 63
Бешикташ – Лион 2:1 (6:7 по пенальти)
Голы: Талиска, 27, 58 — Ляказетт, 34
Жеребьёвка полуфиналов Лиги Европы пройдёт в Ньоне (Швейцария) 21 апреля.
Встречи 1/2 финала запланированы на 4 и 11 мая, а финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Швеция) 24 мая.