Официальный курс маната к мировым валютам на 21 апреля

2017-04-21 09:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 апреля установлен на уровне 1,7022 и 1,8242 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов 21.04.2017 1 доллар США 1 USD 1.7022 1 евро 1 EUR 1.8242

Новость обновляется